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Kırsal kesim arsalarını satan veya devredenlerin sözleşmeleri iptal ediliyor

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İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim arsalarını satan veya devredenlerin hak sahipliği belgeleri ve varsa sözleşmelerinin iptal edileceğini açıkladı.
Kırsal kesim arsalarını satan veya devredenlerin sözleşmeleri iptal ediliyor

İçişleri Bakanlığı, satış veya devir yoluyla kırsal kesim arsalarını elden çıkaran hak sahiplerinin, hak sahipliği belgeleri ve varsa sözleşmelerinin fesih ve iptal edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası kapsamında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen kırsal kesim arsalarının satış yoluyla veya devredilme yöntemiyle elden çıkarıldığının görüldüğü ve bu durumun kamu vicdanını yaraladığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şunlara yer verildi:

“63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca Devletin vermiş olduğu kırsal kesim arsalarına konut yapılmak suretiyle birçok genç ve dar gelirli yurttaşlarımız göç etmeyip, bölgelerine kök salmasını sağlamak adına konut sahibi olmuştur.

Birçok bölgede de hak sahibi olan ihtiyaçlı ve dar gelirli gençlerimiz için konut yapımı amacıyla kırsal kesim arsa dağıtımı devam etmektedir.

Ancak son zamanlarda sosyal medyada bu Yasa kapsamında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen kırsal kesim arsalarının satış yoluyla veya devredilme yöntemiyle elden çıkarıldığı görülmekte ve bu durum kamu vicdanını yaralamaktadır.

Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından kırsal kesim arsası alan hak sahiplerinin verilen kırsal kesim arsalarını satış veya devir yoluyla elden çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda derhal Konut Edindirme İdaresince hak sahipliği belgeleri ve varsa yapılan sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih ve iptal edilecektir.”

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