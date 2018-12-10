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Kısmet festival yolculuğuna devam ediyor

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Yönetmenliğini doğuş özokutan ve vasvi çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “kısmet” adlı kısa film, kıbrıs türk sinemasını yurt dışındaki festivallerde temsil etmeye devam ediyor.
Kısmet festival yolculuğuna devam ediyor

Yönetmenliğini doğuş özokutan ve vasvi çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “kısmet” adlı kısa film, kıbrıs türk sinemasını yurt dışındaki festivallerde temsil etmeye devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi sponsorluğunda çekilen “Kısmet”in, dünya prömiyerini yaptığı 18 Ekim tarihinden bu yana seçildiği uluslararası festival sayısı 10’a, gösterildiği ülke sayısı ise 19’a yükseldi. 

9 Aralık Pazar günü İtalya’da gösterilen Kısmet, bu hafta içinde de  Brezilya’da sinema severlerle buluşacak.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor. 

İTALYA’DA GÖSTERİLDİ

“Kısmet”in Aralık ayındaki ilk durağı İtalya oldu ve bu yıl 23’üncüsü düzenlenen “Linea d’Ombra Festival” adlı festival çerçevesinde 9 Aralık Pazar günü Salerno şehrinde gösterildi. 

Kısmet, bu yıl 2 binin üzerinde kısa film başvurusu alan festivalin “Corto Europa” adlı yarışma seçkisine girmeyi başaran 47 filmden biri.

8 Aralık Cumartesi başlayıp 15 Aralık Cumartesi günü sona erecek olan festivalin bu yılkı ana teması “Kahramanlık” olarak belirlendi. 

RİO MODERN SANAT MÜZESİ’NDE (MAM) GÖSTERİLECEK

“Kısmet”in Brezilya’daki gösterimi ise 12 Aralık Çarşamba günü Rio de Janerio şehrinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Brazil Cinefest” adlı festivalin yarışma seçkisine girmeyi başaran “Kısmet”in gösterimi Rio Modern Sanat Müzesi’nin (MAM) sinema salonunda yapılacak. Dünya genelinden binin üzerinde başvuru alan festivalin, yarışma seçkisine kabul ettiği filmler, MAM’ın sinema arşivine de giriyor.

Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, ilk kısa filmleri “Olağan Denemeler” ile 2015 yılında Brezilya’dan Jüri Özel Ödülü kazanmış ve filmleri MAM arşivine alınmıştı. Küratörlüğünü  João Rocha’nın üstlendiği festival, bu yıl “Olağan Denemeler”i de tekrar gösterme kararı aldı.

Senaryolarını Doğuş Özokutan’ın kaleme aldığı “Olağan Denemeler” ve “Kısmet”, kader ve ölüm temalarını işleyen bir üçlemen ilk iki filmi.

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