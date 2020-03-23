Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 42 kişiye tutuklama ve yasal işlem

Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi daha tutuklandı.
Önceki 18 kişiyle birlikte bugün mazeretiz sokağa çıktığı tespit edildiği için tutuklanıp aleyhlerinde yasal işleme gidilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Bugün saat 18.00 itibarıyle toplam 42 kişiye yasal işlem başlatıldı. Yasal işlem başlatılan kişilerin bölgere döre dağılımı şu şekilde:
Lefkoşa 7
Gazimağusa 7
Girne 9
Güzelyurt 5
Iskele 14
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