Kişmir: Eylemden herkesin ders çıkarması gerekir

Basın-Sen, bu akşam gerçekleşecek eylemden başta hükümet ile siyasi partiler olmak üzere herkesin dersler çıkarması gerektiğini belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, insanların sosyal medya üzerinden örgütlenip mücadelelerini sokağa taşımalarının elbette ki çok önemli bir refleks olduğunu ifade ederek, “Aynı şekilde bizler açısından da sorgulanması gereken bir durumdur. Çünkü birileri yanlış icraatlar yaparak bu eyleme vesile olmuşsa, bizler de yapılan yanlışı engelleyemediğimiz veya gerekli refleksi yerinde ve zamanında gösteremediğimiz için insanlarımız sosyal medya üzerinden örgütlenip bugünkü eylemi gerçekleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.

Kişmir, geçen süre zarfında sosyal medya üzerinden kurulan platformda çalkantılar ve amacından sapan tartışmalar yaşansa da, bugün gerçekleşecek eylemi önemsediklerini ve bu eylemden üzerlerine düşen dersleri çıkartacaklarını kaydetti.