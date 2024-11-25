KITSAB Asbaşkanı Akançay: “Sun Express ile başka destinasyonlara ilişkin çalışma yapılması konusunda söz aldık”

Kıbrıs Türk Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay, Sun Express yetkilileriyle ulaşım ağının geliştirmek adına görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Sun Express ile başka destinasyonlara ilişkin çalışma yapılması konusunda söz aldık.” dedi.

Hedef, Avrupa’ya kolay ulaşım Ülkemize seferler düzenleyen SunExpress Havayolları şirketinin Almanya pazarında çalıştığı 40’a yakın turizm acentesi, KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) iş birliğinde düzenlenen workshop etkinliğine katılmak için KKTC’ye geldi.

Acapulco Otel’de gerçekleştirilen workshop etkinliğinde acenteler adına hazır bulunan KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, Sun Express’in yaklaşık bir yıl önce İzmir’den başlattığı seferlerine Antalya ve Mersin’i de eklemesinin önemine değindi.

Sun Express’in İzmir ve Antalya’dan Kıbrıs’a günde iki sefer yapıp bu seferleri Londra, Almanya ve diğer Avrupa şehirlerine bağlantılı uçuş şeklinde gerçekleştirmesinin KKTC turizmine çok büyük bir katkı olduğuna vurgu yapan Akançay, Sun Express yetkilileri ile bu ağı daha da geliştirmek adına önemli görüşmeler yaptıklarına dikkat çekti. “Sun Express ile başka destinasyonlar konusunda çalışma yapılması konusunda söz aldık” diyen Akançay, İzmir ve Antalya’daki slot sayısının artırılması gerektiğini kaydederek, böylelikle Kıbrıs bağlantılı bir çok Avrupa şehrine uçuş yapılabileceğini dile getirdi.

Akançay, “Eğer İzmir ve Antalya havalimanlarını kullanarak Avrupa’ya daha kolay uçuş yapılabilmesi için bu iki havaalanındaki slotları yükseltip daha fazla uçuş yapılmasını sağlayabilirsek bu ülke turizmi için muhteşem olanaklar sunacaktır. Sun Express yetkilileri ile Kıbrıs’tan tüm Avrupa ülkelerine ulaşım sağlanması için işbirliği yapma konusunda karar aldık” diye konuştu.