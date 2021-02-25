KITSAI:''Bizimle Dalga Geçmeyi Bırakın! ''

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnsiyatifi bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi:
İMDAT-HELP-HILFE-AIDER
Biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız.. Deliriyoruz arkadaş De-li-ri-yo-ruz.‼️
180 tane seyahat acentesi ölümüne terkedildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok!Biz ne yapalım? Kime gidelim?
-Destek diyoruz; Hükümet sağır duymuyor!
-Personel aç, bir yaşam planı diyoruz; para bitti deniyor.
-1 yıldır KAPALIYIZ diyoruz; Açık sektörler gibi vergi ve
Yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar
Bizimle dalga geçmeyi bırakın ! Bu ülkenin TURİZM’e; TURİZM’in de SEYAHAT ACENTELERİNE ihtiyacı var. Bir sefer de vizyon sahibi olun da anı yaşamak yerine ülkenin geleceğini kurtarın..
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