KITSAI:''Bizimle Dalga Geçmeyi Bırakın! ''

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnsiyatifi bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi:

İMDAT-HELP-HILFE-AIDER

Biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız.. Deliriyoruz arkadaş De-li-ri-yo-ruz.‼️

180 tane seyahat acentesi ölümüne terkedildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok!Biz ne yapalım? Kime gidelim?

-Destek diyoruz; Hükümet sağır duymuyor!

-Personel aç, bir yaşam planı diyoruz; para bitti deniyor.

-1 yıldır KAPALIYIZ diyoruz; Açık sektörler gibi vergi ve

Yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar

Bizimle dalga geçmeyi bırakın ! Bu ülkenin TURİZM’e; TURİZM’in de SEYAHAT ACENTELERİNE ihtiyacı var. Bir sefer de vizyon sahibi olun da anı yaşamak yerine ülkenin geleceğini kurtarın..