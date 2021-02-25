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KITSAI:''Bizimle Dalga Geçmeyi Bırakın! ''

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Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnsiyatifi bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi
KITSAI:''Bizimle Dalga Geçmeyi Bırakın! ''

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnsiyatifi bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi:

İMDAT-HELP-HILFE-AIDER

Biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız.. Deliriyoruz arkadaş De-li-ri-yo-ruz.‼️

180 tane seyahat acentesi ölümüne terkedildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok!Biz ne yapalım? Kime gidelim?

   -Destek diyoruz; Hükümet sağır duymuyor!

   -Personel aç, bir yaşam planı diyoruz; para bitti deniyor.

  -1 yıldır KAPALIYIZ diyoruz; Açık sektörler gibi vergi ve

        Yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar

Bizimle dalga geçmeyi bırakın ! Bu ülkenin TURİZM’e; TURİZM’in de SEYAHAT ACENTELERİNE ihtiyacı var. Bir sefer de vizyon sahibi olun da anı yaşamak yerine ülkenin geleceğini kurtarın..

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