KİYED Tufan Erhürman'ı Ziyaret etti

Derneğimiz Sn. Başbakanı takipçisi olduğumuz konulardan Maronitlerin dönüşü konusundaki koordinasyonu kendi sorumluluğuna almasıyla ilgili memnuniyeti ve desteğini bildirmek üzere 21 Aralık 2018 de ziyaret etmiştir.

Derneğimiz Sn. Başbakanı takipçisi olduğumuz konulardan Maronitlerin dönüşü konusundaki koordinasyonu kendi sorumluluğuna almasıyla ilgili memnuniyeti ve desteğini bildirmek üzere 21 Aralık 2018 de ziyaret etmiştir.

Ziyaretimizde projenin gerçekleşmesi için atılacak somut adımlar hakkında bilgi aldık ve yapılabilecek katkı için derneğimize de yer verilmesi arzumuzu ifade ettik.

Projenin koordinasyonu için yapılacak atamadan sonra süratle eylem planı ve takvimlendirilmiş bir programa olan ihtiyacımız konusunda görüş birliğinde olmaktan dolayı Sn. Başbakanı ve Hükümetimizi kutluyoruz.