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Kız Arkadaşına Mesaj atan şahsın yurdunu bastı

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Kız Arkadaşına Mesaj atan şahsın yurdunu bastı
Kız Arkadaşına Mesaj atan şahsın yurdunu bastı

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Syed Tabraız Ashıq yaralama, Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed ise vahim zarar suçundan bu sabah teminat duruşmasına çıkarıldı.
 

EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın yaralama ve darp suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 05.08.2020 tarihinde saat 22.30’da Lefkoşa’da sakin zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın sevgilisine mesaj attığı gerekçesiyle, Lefkoşa’da sakin Muhammad Safeer’i Ekin Adademir LTD isimli işyerinin batıya bakan kısmında umumi bir yer olan yol içerisinde yürüdüğü esnada araçla yanına gelip, araçtan indikten sonra sağ eli ile adı edilenin sol yanak kısmına tokat vurup sarp ettiğini, akabine giydiği pantolunun sağ cebinden çıkardığı kesici bir cisimle elini açtığı esnada adı edilenin sağ kolunun iç kısmından 6 santim uzunluğunda kesip, yaraladığını belirtti. Polis, olayın 07.08.2020 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

 

Polis, kavga esnasında Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in, Syed Tabraız Ashıq’ın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle 7. Kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti.


Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve Pakistan uyruklu zanlıların yasal statüsü olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın 10 bin TL, KKTC’de muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer iki zanlının da ayrı ayrı 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC’de muteber birer kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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