Kız halen yoğun bakımda, arkadaşları tutuklu

19.9.20 tarihinde Gazimağusa’ da C.T yönetimindeki araçta seyahat eden ikisi kız ikisi erkek 4 arkadaş bir eğlence merkezinden dönmekte oldukları esnada, cadde üzerinde kontrol yapan trafik polisinin kontrolüne tabi tutuldular.

Araç sürücüsü C.T’ın yapılan alkol testinde kanında yüzde 70 ml alkol tespit edilmesi üzerine ileri işlem için polis tarafından alıkondu. Sürdürülen soruşturmada trafik polisinin aracı kontrol maksatlı durdurduğu esnada aracın arka koltuğunda oturmakta olan B.N.K isimli şahsın polisten korktuğu gerekçesiyle A.Y’ın tasarrufunda bulunan yaklaşık 7 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alarak yutması sonucu ilerleyen saatlerde komaya girip hastaneye kaldırılmasıyla olay polise yansıdı. Rahatsızlanan kızın önce yaşam hastanesine, ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınması sonucu başlatılan tahkikatta araçta bulunan S.O, C.T, ve araç sürücüsü A.Y tutuklanmış ve 20.9.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Olayda yeni gelişmeler ve emareler ortaya çıktı 3 zanlı bugün 23.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz Kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 5’ er gün daha uzatılırken, yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan B.N.K’ in hayati tehlikesinin devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak meselenin tahkikatını yürüten PÇ Necip Samancı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PÇ Samancı yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PÇ Samancı şahadetinde 19.9.20 tarihinde İskele Polis Müdürlüğünden alınan bilgide B.N.K’ nın rahatsızlanmak suretiyle Gazimağusa devlet hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırıldığını ve durumunun ciddi olduğuna dair alınan bilgi üzerlerine soruşturma başlattıklarını belirtti.

PÇ Samancı şahadetine devamla, sürdürülen soruşturmada, aralarında B.N.K’ ın da bulunduğu zanlıların henüz belirlenemeyen birinden 10 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde aldıkları, bunun 3 gr’nı belirlenemeyen üç şahsa sattıkları ve Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde eğlenip alkol aldıklarını, dönüş yolunda trafik kontrolü yapan bir polis ekibiyle karşılaştıklarını söyledi. Polisin evrak kontrolü için aracın yanına geldiğini gören ve arka koltukta oturmakta olan B.N.K’nın A.Y’ın tasarrufunda bulundurduğu ve yaklaşık 7 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeyi polisten korktuğu gerekçesiyle alıp yutmak suretiyle ortadan kaldırdığını belirten PÇ Samancı, araç sürücüsü C.T’ın yapılan alkol testinde kanında yüzde 70 oranında alkol bulunması nedeniyle alıkonduğunu söyledi. Aynı gün saat 04.00 raddelerinde B.N.K’ nın durumunda ağırlaşma olunca A.Y, C.T ve D.A tarafından yaşam hastanesine götürüldüğü, kendisine barsak boşaltma tedavisinin uygulandığın ve akabinde İskele’ de kiralamış oldukları daireye götürüldüğünü belirten PÇ Samancı, saat 0945 raddelerinde B.N.K'in ağırlaşması üzerine ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldığını söyledi.

Zanlı 2’nin üst aramasında göğsünde içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğuna inanılan poşet parçası bulundu. Zanlı 2 ve B.N.K’ dan kan örnekleri alındı. Ayni gün zanlı 2 ve hastanede yatmakta olan B.N.K’dan kan örneği alındığını, İskele polisi tarafından zanlı 2 nin yapılan üst aramasında göğsünde sutyeni arasında şeffaf beyaz renk poşet parçası bulunarak emare alındığını söyleyen PÇ Samancı ayni gün her 3 zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

20.9.20 tarihinde zanlıların mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğine değinen tanık polis çavuşu, eğlence merkezi, yaşam hastanesi ve Devlet hastanesinde kamera görüntüleri temin edildiğini belirterek incelemelerin devam etmekte olduğuna vurgu yaptı. B.N.K’ ın aracındaki aramada ve zanlı’ nın tasarrufunda bulunan sigara ve naylon poşet parçaları emareler alındı. Ayni gün B.N.K’ in İskele polis müdürlüğünde bulunan aracında arama yapıldığına dikkat çeken PÇ Samancı, içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğuna inanılan mavi renk bir el çantası ile beyaz renk kâğıt parçasının emare alındığını ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

Zanlı 2 S.O’ın tasarrufunda bulunan ve içerisinde uyuşturucu bulunduğuna inanılan naylon poşet parçası, 1 adet malboro, 1 adet LH marka sigara ve 1 adet ucu yanık sarma sigara’ nın da emare alındığını ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğine dikkat çeken PÇ Samancı, zanlıların ikametgâhlarında da arama yapıldığını ve uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir adet makyaj kutusu ile 8 adet ucu yanık sarma sigaranın emare alınarak alınıp incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi. İki kan örneği ve üzerinde kan lekesi bulunan yorgan tahlil ve DNA testi için Türkiye’ye gönderilecek Zanlıların kullanımındaki telefonlar ile ilgili iki GSM operatörüne yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini belirten PÇ Samancı, hastanede yatmakta olan B.N.K ve zanlı 2 de alınan kan örnekleri ile ikametgâhta bulunarak emare alınan ve üzerinde kan lekesi bulunan bir yorganın uyuşturucu ihtiva edip etmediğinin belirlenmesi ve DNA testi yapılması maksadıyla Türkiye’ ye gönderilmesi için ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığına dikkat çeken PÇ Samancı, 3 günlük sürede 8 ifade alındığını söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili ifade vermediği, suçlamaları kabul etmedikleri, uyuşturucu ile B.N.K’ nin ne içtiğine dair bir bilgileri olmadığı yönünde beyanları olduğunu belirten PÇ Samancı, olayın aydınlatılabilmesi maksadıyla ilk anda zanlı 2 den açık bir ifade alındığını söyledi. Yoğun bakım ünitesinde olan ve hayati tehlikesi bulunan B.N.K’ ın sağlık sorunu nedeniyle mahkeme huzuruna getirilemediğine dikkat çeken PÇ Samancı, hastanın doktoru ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Savcının sorusu üzerine cevap veren PÇ Samancı, zanlıların 10 gr kokain ile ilgili bilgileri olmadığı konusunda beyanda bulunmalarına rağmen bu konuda tanık ifadesi mevcut olduğunu söyledi. Meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu, emarelerle ilgili uzmandan henüz bir rapor alınamadığını, alınacak ifadeler yanında kamera görüntülerindeki incelemelerin devam etmekte olduğuna vurgu yapan PÇ Samancı, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığı mevcut olması nedeniyle tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, olayın ciddi ve yaygın bir mesele olduğunu, polisin süreye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptıktan sonra zanlıların 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)