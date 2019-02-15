Kızılyürek: Kıbrıs siyasetinde etnik ayrımın ötesine geçmenin zaman geldi!

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek,Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasi partilere başlattığı ziyaretler kapsamında bu sabah YKP yetkilileri ile bir araya geldi. Kızılyürek adaylık süreci ve seçim hazırlıkları hakkında bilgi vererek Kıbrıs’ta etnik ayrım üzerinden yürütülen siyaseti değiştirmeyi amaçladığını, Avrupalı, ortak değerler üzerinden siyaset yapacağını ifade etti. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran da görüşme sırasında yaptığı konuşmalarda Kıbrıslı Türklerin de Avrupa yurttaşlık görevini yerine getirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Yetkililer Avrupa’da yükselen aşırı sağa, faşizme ve ırkçılığa karşı Avrupa’da güçlü Sol adına birlikteliğin de önemine değindi.

KIZILYÜREK:IRKÇLIĞA, MİLLİYETÇİLİĞE DUR DEMEK İÇİN HAMLE YAPIYORUM “Burada sizlerle olmak çok anlamlı” diyerek sözlerine başlayan Kızılyürek,üyesi olmadığı AKEL’in listesinden‘Yeni Güçler’ konseptiyle seçim yarışına girdiğini bunun da tarihte ilk örnek olarak yerini aldığını, seçimlerin 26 Mayıs günüyapılacağını söyledi. “Bu son derece Avrupai bir davranış oldu. Avrupa kurumları arasında yurttaşın seçimle oluşturduğu tek AB kurumu olan Avrupa Parlamentosu’na Kıbrıs’tan gidecek altı sandalyeden birine adayım” diyen Kızılyürek, ülkemizde milliyetçiliğin halen çok baskın olduğunu, aşırı sağın yükselişte olduğu bir dönemde aday olduğunu, ırkçılığın Avrupa değerlerini tehdit edecek noktaya kadar geldiğini ve Avrupa’da ırkçılığa, milliyetçiliğe dur demek için hamle yaptığını söyledi. İkinciolumlu olan şeyin ise Kıbrıs Sorunu’nun sürdüğü durağan ve iki toplumun ayrım çizgilerinin giderek derinleştiği bir ortamda iki topluma da hitap ederek her ikisinden de destek istemek olduğunu ifade eden Kızılyürek, “bunu görüşlerim içinistiyorum. Ben bir federalistim. FederalKıbrıs’a ve Federal Avrupa’ya inanıyorum. Bu konu etnik kökenden bağımsız düşünmemiz gereken bir konudur. AB bu seçimi etnik kökene göre değil yurttaşlık bilincine göre yapıyor. Hep etnik kimlik üzerinden yönelik siyaset yürüttük. Kıbrıs’ta etnik ayrımın ötesine geçmenin zaman geldi. Eğer siyaseti bütün ülke yurttaşlarına dönük bir sorumlulukla yapmazsak bölünmüşlüğü derinleştirmiş oluruz. Etnisiti ötesi bir siyasi kültür üstünden düşünmeye davet ediyorum ve desteklerini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

KANATLI:DESTEĞİMİZ TAMDIR

YKP açısından bunun ilk seçim olmadığını, 2004’ten beri bu seçimlerde taraf olduklarını belirten YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise etnik kökene bakılmaksızın tüm Kıbrıslıları oy vermeye çağırdı. Parti Meclisi’nin geçtiğimiz hafta toplandığını söyleyen Kanatlı, Avrupa Sol Partisi içerisinde yapılan tartışmalarda Avrupa’da yükselen faşizme karşı çalışma yapılması, gerektiği koşullarda taraf olunması gerektiği konusunda tüm üye ve sempatizanlarımızı ortak seçim platformlarını desteklemeye davet ettiklerini belirtti. Kanatlı şöyle konuştu:

“Niyazi Kızılyürek’in kazanması halinde Avrupa Sol grubunun içinde yer alacağı için desteğimiz tamdır. Avrupa’da seçimlere katılan Sol blokların hepsini destekleyeceğiz. Niyazi Hoca için net bir şekilde YKP’nin destek çağrısını ortaya koyuyoruz. Avrupa’da oturduğunuz sandalyede etniğinizin veya konuştuğunuz dilin önemi pek yok hangi blok adına konuştuğunuzun önemi var. ELAM’ın vekil çıkarabileceği durumda böylesi Sol blokların güçlendirilmesi gerekir. 500 milyon Avrupalı’nın dertlerinin konuşulduğuparlamentonun seçimlerinde Sol adına taraf olmaya çağırıyoruz”.

YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran ise “Umarım AB’nin yurttaşları olarak bu faaliyete katılırız ve bunun olumlu yansımasını görürüz. Bu adaylık dünyayı anlamamıza da hizmet edecektir”dedi.