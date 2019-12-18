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KKNÜB: “CYPFRUVEX’in Maliye Bakanlığı’na bağlanmasına anlam veremedik”

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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, “hükümetin bir kanadının kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Cypfruvex’in Maliye Bakanlığı’na bağlandığı” bilgisini paylaşarak, buna anlam veremediklerini ifade etti.
KKNÜB: “CYPFRUVEX’in Maliye Bakanlığı’na bağlanmasına anlam veremedik”

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “Ülke tarımına ve tarım ürünlerine yön veren ve planlayıcısı olan Tarım Bakanlığı’nın  Cypfruvex’e neden sahip çıkmadığı üreticilerin dikkatini çekmiş. İlk anda Maliye Bakanlığı’na bağlanması ürün alımları için Cypfruvex’e para akışı sağlanana kadar ürün alımları ve üreticiye avans ödemesi sağlanması için mali destek verilmesi akla gelmektedir.”dedi.

Cypfuvex’e 6 ay yönetim kurulu atanamaması ve  taban fiyat belirlenememesinin üreticiyi tüccarın insafına terk edip, mandoranın (king) büyük bir kısmının tüccar tarafından ucuz fiyata alınmasına vesile olduğunu belirten Akçın, atanan yeni yönetim kurulunun ilan ettiği taban fiyattan sonra fiyatların dengelendiğini, yükseldiğini ifade etti.

Akçın, “Eğer yeni yönetim kurulu Maliye’den bu yönde destek almışsa ve üreticilere ilan ettikleri tarihlerde düzenli ödemeleri yaparlarsa Cypfruvex eski günlerine dönmüş olacaktır.”ifadelerini kullandı.

Akdeniz ülkeleri ve Türkiye dahil dünyada narenciye rekoltesinde büyük bir düşüş olduğunu ve ürün fiyatlarının geçen yıllara göre çok daha yüksek  olacağını ifade eden Akçın, üreticilere ürünlerini elden çıkarmak için acele etmemelerini, değerini bulmasını beklemelerini önerdi.

Güzelyurt’ta özellikle Yayla ve Akdeniz bölgeleri için müjdeli bir haberi olduğunu ifade den Akçın,  Güzelyurt Belediye Başkanı’nın AB ile iş birliği çerçevesinde atık suların arıtılıp tarıma kazandırılarak 600 ile bin dönüm civarında tuzlanmış bölgedeki narenciye alanının sulanması projesini 2020 sulama sezonuna yetiştireceğin kaydetti.

Akçın, 2019 Doğrudan Gelir Desteği ikinci taksidinin sene çıkmadan ödenmesini beklediklerin ifade etti.

Akçın, “Hükümetlerin üreticiye ve üretime sahip çıktığı oranda iç tüketim karşılanacağı gibi hem üretici hem de devlet kazançlı çıkacaktır.”dedi.

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