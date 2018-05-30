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KKTC başarı ile temsil ediliyor

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KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Alternatif Sporlar Derneği işbirliği ile ülkemizde yapılan “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi Şampiyonası’nın ikinci ayağı geçtiğimiz hafta sonu Tatlısu’da gerçekleşti.
KKTC başarı ile temsil ediliyor

KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Alternatif Sporlar Derneği işbirliği ile ülkemizde yapılan “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi Şampiyonası’nın ikinci ayağı geçtiğimiz hafta sonu Tatlısu’da gerçekleşti.

Pilotların kıyasıya yarıştığı,  bireysel 6 uçuş ile birlikte toplamda 100’den fazla uçuşun yapıldığı şampiyona adeta gökyüzünde görsel şölene dönüştü. Cemal Direkci, Umut Akçıl, Serhad Karaduman, Murat Mendeli ve Mehmet Soykan’dan oluşan KKTC Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşüt Milli Takımı başarılarına bir yenisini daha ekleyerek takım halinde 1.’lik elde ettiler.  Ayrıca Genel Klasman Ferdi katagorisinde sporcularımızdan Cemal Direkci 1. Olurken Umut Akçıl 3.’lük elde ederek kürsüdeki yerlerini aldılar.

 KKTC BAŞARIYLA TEMSİL EDİLİYOR

Ülkemizde 2’nci ayağı gerçekleşen “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi Şampiyonası” toplamda 5 ayaktan oluşmakta. 1’inci ayağı geçen ay Alanyada düzenlenmiş ve Yamaç Paraşüt Milli Takım sporcularımız takım halinde 1.’lik ve Ferdi Klasmanda Umut Akçıl ile Serhad Karaduman eşit puanla 2. Cemal Direkci 5. Olmuştu. Şampiyonanın diyer ayakları sırasıyla Erzincan, Rize ve Eskişehir’de(İnönü) gerçekleştirilecek.

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