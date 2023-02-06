KKTC Başbakanlık: kurtarma ekiplerimiz, deprem bölgesine az önce vardılar. 

İşte açıklama;
Adıyaman’a göndermiş olduğumuz kurtarma ekiplerimiz, deprem bölgesine az önce vardılar.
Bölgeye intikal eden ekipler kurtarma çalışmalarına hiç zaman kaybetmeden başladılar.
Devletimizi temsilen oraya gönderilen yetkililerimiz de vatandaşlarımızın durumlarına ilişkin en sağlıklı verilere ulaşmak adına gerekli temasları hemen başlatmış durumdadırlar.
Elde edilecek doğruluğu teyid edilmiş tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.
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