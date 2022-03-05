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KKTC bayrağını indiren belediye 2’nci kez protesto edildi!

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KKTC bayrağını indiren belediye 2’nci kez protesto edildi!
KKTC bayrağını indiren belediye 2’nci kez protesto edildi!

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations-CTCA) Waltham Forest Belediyesi önünde 15 Kasım’da göndere çekilen KKTC bayrağının indirilmesine karşı ikinci kez protesto düzenledi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ayşe Osman yaptığı konuşmada, “KKTC bayrağımız bizim kimliğimizin ve kültürümüzün simgesidir. Biz, Kıbrıslı Türkler 15 Kasımda bayrağımızın çekilmesine verilen izin sonrası haksızca bizi hiçe sayarak iki saat içinde indirilmesine karşıyız. Bu bir ırkçılıktır ve biz bu ırkçılığı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Osman, bayrağın indirilmesinden dolayı özür dilenmesini istediklerini ancak taleplerinin kabul edilmediğini belirtti.

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