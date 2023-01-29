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KKTC, EİT toplantılarında temsil edildi

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Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram, KKTC'nin temsil edildiği EİT, BPK toplantılarına katıldı.
KKTC, EİT toplantılarında temsil edildi

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak temsil edildiği ve İran’ın ev sahipliğinde, Tahran’da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( EİT ) 33’üncü Bölgesel Planlama Konseyi ( BPK ) toplantılarına katıldı.

DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy yaptığı açıklamada, gerçekleşen toplantının ilk gününde genel oturumda, EİT Genel Sekreteri Khusrav Noziri tarafından yıl boyunca yapılan faaliyetler ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan etkinlikler hususunda konuşma yaptığı, katılımcılara ve üye ülkelere katkılarından dolayı teşekkür ederek, 32. BPK sonuç bildirgesinin onaylandığı belirtildi.

KKTC heyetinin, genel oturumda söz alarak ülkemizdeki ekonomik veriler ile eğitim ve yabancı yatırımcılara yönelik KKTC hükümetinin sağladığı teşvikler üzerine sunumlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, 4. Uzmanlar Grubu Eko Turizm Toplantısı, Eko Sistem Servisleri Çalıştayı, En İyi Uygulamalar ve Kapasite Gelişimi Bio Çeşitlilik 2. Toplantısı gibi etkinliklerin KKTC’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunulduğu ifade edildi. EİT Genel Sekreteri Nozırı ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Güçlüsoy, şu ifadelere yer verdi: "Kendilerini ülkemizde görmekten mutluluk duyacağımızı ve Sayın Başbakanımızın selamlarını getirdiğimizi ifade ederek, 2023 yılında yapılacak olan uygun etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik" dedi. Genel Sekreter Nozirı, EİT nezdinde gösterdiğimiz aktif iş birliği ve yapmış olduğumuz katkılardan dolayı memnuniyetini belirterek, üye ülkelerin de onayıyla ve EİT Modaliteleri çerçevesinde iş birliğimizin artırılması yönünde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dönem başkanlığını devralan Azerbaycanlı Orhan Zeynalov ile özel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Güçlüsoy, "EİT toplantılarına gözlemci üye olarak katılmaktan duyduğumuz memnuniyet dile getirilerek, kendilerinin dönem başkanlığında, KKTC'nin toplantılara ev sahipliği yapması konusunda desteklerini beklediğimizi belirttik" dedi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Emirhan Yorulmazlar’a da makamında ziyaret gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ziyarette Yorulmazlar’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin EİT nezdinde temsiliyetine önem verdiğini ve tüm yapılan etkinliklere KKTC’nin katılımı yönünde çalışmalar yaptıklarını, bazı ülkelerin çekince koymasına bakılmaksızın ısrarla KKTC’yi desteklediklerini ve katılımları için çaba sarf ettiklerini ifade ettiği’ bildirildi.

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