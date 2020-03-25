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KKTC Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Devletine Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çağrı

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KKTC Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Devletine Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çağrı
KKTC Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Devletine Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çağrı

KKTC Ekonomik Örgütler Platforumu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yapılan çağrıda, KKTC hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kararlarının benzerini uygulanması sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin destek vermesi hayati önem taşımaktadır” denildi.

Ekonomik Örgütler Platforumu, şu açıklamada bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız,

Türkiye Cumhuriyeti devletinin korona virüs salgınına yönelik almış olduğu ekonomik tedbirleri takdir ve gıptayla izlemekteyiz. Bu zorlu süreçte büyük Türk devletinin başarı ile çıkacağına olan inancımız tamdır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumu, bu süreçte vermekte olduğu ekonomik var olma mücadelesinde anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek, bu zorlu süreçten en az hasarla çıkacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kararlarının benzerini uygulanması sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine destek vermesi hayati önem taşımaktadır. Bu tedbirlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olma mücadelesine katkısı büyük olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformu olarak, iş yerlerinin sürekliliği ve istihdamın devamlılığı temel amacımızdır. Hiçbir çalışanımızın işten çıkarılmaması ve işsizler ordusu yaratılmaması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da yanımızda olacağına tüm kalbi duygularımızla inanmaktayız.”

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