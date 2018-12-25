KKTC Enformasyon Dairesi BRTK’nın 55’inci kuruluşunu kutladı

KKTC Enformasyon Dairesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıldönümünü kutladı.
BRTK’nin 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan KKTC Enformasyon Dairesi mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Kıbrıs Türk Halkının en zor günlerinde ‘Bayrak, Bayrak burası Bayrak’ diye yayın hayatına başlayarak Kıbrıs Türkü’nün 1963 yılından beridir özgür sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 55. yaşını kutlar, o günlerden bugüne dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurarak Kıbrıs Türkü’nün sesini yalnız ülke içinde değil tüm dünyada duyuran BRTK Yönetim Kurulu, Müdür ve tüm personeline özverili çalışmalarında başarılar dileriz”.
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