Kktc Fenerbahçeliler Derneği, 13 Ve 14 Ağustos’ta Kan Bağışı Kampanyası Yapacak

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kan bağışı kampanyasının Lefkoşa’da dernek lokalinde (Atılgan Öğrenci Yurdu yanı, Atatürk Öğretmen Akademisi karşısında) 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde akşam üzeri 17.00 ile gece 23.00 saatleri arasında 2 gün düzenleneceği kaydedildi.
Açıklamada “Kan vermek hayat vermektir. Haydi, tüm renklerimizle kan vermeye” çağrısında bulunuldu.
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