KKTC kimlik kartlarıyla ilgili Bakanlıktan önemli açıklama

Kullanım süresi dolmayan "çipli" veya "çipsiz" KKTC kimlik kartları; yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre hava giriş kapılarında kabul edilmektedir. Bunun aksi yönde ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Tersi uygulamalar ile karşılaşan KKTC vatandaşları Ercan muhaceret polisine başvurmalıdır.