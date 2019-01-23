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KKTC Seramikçiler Derneği sergisi yarın açılacak

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KKTC Seramikçiler Derneği X. Dernek Üyeleri Sergisi, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.
KKTC Seramikçiler Derneği sergisi yarın açılacak

KKTC Seramikçiler Derneği X. Dernek Üyeleri Sergisi, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla açılacak sergide, 18 dernek üyesinin eserleri sergilenecek.

Yarın saat 19.00’da açılışı yapılacak sergi 30 Ocak Çarşamba güne kadar gezilebilecek.

Dernek Başkanı Semral Öztan yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılında kurulan derneğin unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlediğini kaydetti.

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