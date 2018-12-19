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KKTC üniversitelerinin uluslararası kuruluşlara üyelikleri artıyor

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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke KKTC üniversitelerinin uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve akreditasyonlarının artıığına dikkat çekti.
KKTC üniversitelerinin uluslararası kuruluşlara üyelikleri artıyor

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke KKTC üniversitelerinin uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve akreditasyonlarının artıığına dikkat çekti.


YÖDAK’ın üyelikleri ve uluslararası çalışmaları konusunda açıklamada bulunan Büke, 2018 aralık ayı itibarı ile KKTC’deki üniversitelerin kurumsal olarak 17 ülkenin 20’den fazla kurumu tarafından tanındığını ve/veya akredite edilmiş olduğunu, 80’in üzerinde ülke tarafından ise fiilen tanındığını vurguladı.

Açıklamaya göre, KKTC’de ilk kurulan 5 üniversite (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) başta olmak üzere üniversitelerin üye olduğu uluslararası kuruluşların sayısı ise 106’ya yükseldi. Türkiye’den 64 kuruluşa üyeliği bulunan üniversitelerin toplam üyelik sayısı 2018 yılı itibarı ile 170’i buldu.

Açıklamada ayrıca, kuruluş sırasına göre ilk 5 üniversitenin, DAÜ, GAÜ, YDÜ, LAÜ ve UKÜ’nün 2018 Aralık ayı itibarı ile 20’nin üzerinde uluslararası kuruluştan 127 program akreditasyonunun bulunduğu bildirildi. Dokuz programın ise halen uluslararası akreditasyon değerlendirme sürecinde bulunduğu kaydedildi. 

DAÜ’nün Times Higher Education sıralamasına 3. kez girerek Türkiye’den İTÜ ve ODTÜ ile aynı bantta (601-800) yer almasının önemine dikkat çekildi. 

YÖDAK’IN ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI

Öte yandan, üniversitelerin üyelik ve akreditasyonlarını takip eden YÖDAK’ın da, kendi üyeliklerini artırmak ve farklı kalite ajanslarına tam üyelik sağlamak üzere çalışmalarına devam ettiği bildirildi. YÖDAK başkan ve üyeleri 2017-2018 yıllarında 11 uluslararası kuruluşunun toplantısına katıldı, 6 kez YÖK Başkanlığı ve YÖKAK Başkanlığı ile görüşme yapmak üzere Türkiye’ye ziyarette bulundu. 

YÖDAK bünyesinde ayrıca, 2017’de üniversitelerin görevlendirmeleri, TAK Müdürlüğü, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve TC Büyükelçiliğinin katılımları ile oluşturulan Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu hem YÖDAK hem de üniversitelerimizin uluslararası alanda tanıtımı ve KKTC yükseköğretim alanına karşı yapılan olumsuz propagandalara yönelik önlemler almak üzere çalışmalar yapmaya başladı. 

KKTC’DEKİ YÖDAK’A KAYITLI ÜNİVERSİTE SAYISI 29

KKTC’de 1985’te sadece 2 olan üniversite sayısı, özelikle 2010 yılından sonra yaşanan hızlı artışla 29’a yükseldi. 

Halen, YÖDAK onayı ile 2018-2019 akademik yılında öğrenci alan 19 üniversite bulunuyor. 

2018-2019 akademik yılında YÖDAK onayı ile öğrenci alan üniversitelerin listesiyse şöyle: 

Üniversite Adı
1 Doğu Akdeniz Üniversitesi 
2 Girne Amerikan Üniversitesi
3 Yakın Doğu Üniversitesi
4 Lefke Avrupa Üniversitesi 
5 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
6 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
7 İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri
8 Girne Üniversitesi
9 Kıbrıs İlim Üniversitesi 
10 Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
11 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
12 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
13 Uluslararası Final Üniversitesi
14 Ada Kent Üniversitesi
15 Akdeniz Karpaz Üniversitesi
16 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
17 Rauf Denktaş Üniversitesi
18 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
19 Kıbrıs Batı Üniversitesi

Bu üniversiteleriden ilk 14’ü YÖK’ten öğrenci almakta olup listede bulunan diğer 5 üniversite ise önümüzdeki yıl YÖK’ten kontenjan almak üzere hazırlıklarını tamamlıyor. Açıklamaya göre, bunların dışında YÖDAK’ta başvuruları farklı aşamalarda 10 üniversite bulunuyor. Toplamda YÖDAK’ta kayıtlı bulunan üniversite sayısıysa 29’a ulaşmış durumda. 

YÖDAK’TAN ÜNİVERSİTELERE DE YÖNLENDİRME

YÖDAK’ın, üniversiteleri akreditasyon sayılarını artırmaları, EUA ve YÖKAK gibi kuruluşların kurumsal dış değerlendirme süreçlerine girmeleri için kalite faaliyetlerine destek verdiği, bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı da belirtildi. Konu ile ilgili YÖKAK ile ortak çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YÖDAK’ın ayrıca KKTC’de yeni kurulan üniversitelerin ve açılan yeni programların hızla akreditasyon süreçlerine hazırlanabilmeleri, ilk mezun verdikleri dönem itibarı ile akredite olabilmeleri ve sağlam temeller üzerine kurulmaları yönünde yönlendirme yapmaya çalıştığı da kaydedildi. 

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, KKTC yükseköğretim alanının KKTC’nin uluslararası tanınır yüzü olduğunu ve büyük emeklerle bugüne gelindiğini yeniden vurguladı. Büke, “KKTC yükseköğretim alanının sağlam adımlarla YÖDAK’ın denetim ve kontrolünde planlı olarak büyümesi ve bu gerçek göz önüne alınarak YÖDAK’ın evrensel normlar doğrultusunda güçlendirilmesi ülkemiz ve yükseköğretimin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

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