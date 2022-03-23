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KKTC Yerel Lezzetleri, Mezopotamya Kültürüyle Buluşuyor

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KKTC, 1. Mezopotamya Turizm Ve Gastronomi Fuarı’nda Tanıtılacak.
KKTC Yerel Lezzetleri, Mezopotamya Kültürüyle Buluşuyor

 

T.C. Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda KKTC’de yerini alıyor.

Türkiye ve uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentalarından üst düzey satın alıcılarının davet edildiği 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda yerini alacak olan KKTC, Lefkoşa’daki Büyük Han konsepti ile tasarlanmış 84 m2’lik çeşitli görsellerle donatılmış bir stand ile ziyaretçilere, ülkemizden götürülecek Ceviz ve Bergamut macunu, Molahiya, Pastelli, Pilavuna ve zeytinli ikram edilerek, Kıbrıs Türk kültürünün lezzetleri tanıtılacak.

ATAOĞLU, AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK...

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da açılış konulşmasını gerçekleştireceği 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na  katılmak üzere, 23 Mart Çarşamba günü (bugün) Diyarbakır’a gidiyor.

Ataoğlu 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılmak için gideceği Diyarbakır’da ayrıca bazı resmi temaslar da gerçekleştirecek.

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