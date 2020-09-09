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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

KKTC'de 19 pozitif vaka,10 vaka yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de 19 pozitif vaka,10 vaka yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

 

 

9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

 

Ülke dışından gelen vakalar – 3

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -6

 

Yerel vakalar -10

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 134.479

 

Toplam Vaka Sayısı- 494

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 296

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 194

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 113

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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