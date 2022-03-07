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KKTC’de 2021 Yılı İşsizlik Oranı Yüzde 7,8 Olarak Açıklandı

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İstatistik Kurumu 2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını yayımladı.
KKTC’de 2021 Yılı İşsizlik Oranı Yüzde 7,8 Olarak Açıklandı

İstatistik Kurumu 2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını yayımladı.

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 311 bin 479 olarak belirlenen 15 yaş ve üzeri kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılma oranı, KKTC genelinde yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı Lefkoşa’da yüzde 39, Gazimağusa’da yüzde 45, Girne’de yüzde 48, Güzelyurt’ta yüzde 42,5, İskele’de yüzde 51,6 ve Lefke’de yüzde 35,3 oldu.

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde  56,2’sini ise işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayanlar içinde en büyük paya yüzde 37,5 ile eğitimine devam edenler sahipken bunu, yüzde 22,3 ile emekliler, yüzde 19 ile ev kadınları ve yüzde 8,4 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, ülkedeki toplam istihdam 125 bin 739 kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 1,1’i Güney Kıbrıs’ta çalışıyor.

Ankette istihdam oranı ise KKTC genelinde yüzde 40,4 olarak hesaplandı.

İstihdam oranı yüzde 48,4 ile en yüksek İskele’de, yüzde 33,5 ile en düşük Lefke’de gerçekleşti.

2021’de istihdam edilenlerin, yüzde 34,9’unu kadınlar, yüzde 65,1’ini ise erkekler oluşturdu.

İstihdam edilen kadınların yüzde 90,8’ı, erkeklerin ise yüzde 71,4’ü hizmetler sektöründe yer alırken, kadınların yüzde 84,4’ü, erkeklerin de yüzde 78,8’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışıyor.

Kadınların yüzde 13,1’i, erkeklerin de yüzde 20,8’i kendi hesabına ve işveren olarak çalışma yaşamında yer alırken; kadınların yüzde 2,2’si, erkeklerin ise yüzde

0,3’ü ücretsiz aile işçisi konumunda bulunuyor.

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 35 bin 712 kişi. Bu rakam, toplam istihdam içinde kamunun yüzde 28,4 paya sahip olduğu anlamına geliyor.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 3,6, sanayi sektörünün yüzde 8,7, inşaat sektörünün yüzde 9,6 ve hizmetler sektörünün payı da yüzde 78,2 oldu.

Anket sonuçlarına göre; istihdam edilenlerin yüzde 6’sı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı değil.

Yüzde  87,4’ü Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, yüzde 5,6’sı Emekli Fonu’na, yüzde 1’i de diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışıyor.

Ülkedeki toplam işsiz sayısı ise 10 bin 646 kişi olarak belirlendi.

İşsizlik oranı da KKTC genelinde yüzde 7,8 olarak açıklandı.

KKTC genelinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6, kadınlarda ise yüzde 11 olarak hesaplandı.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 12,5 ile Güzelyurt’ta, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 5,2 ile Lefke’de gerçekleşti.

15-24 yaş gurubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

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