KKTC'de 300'ün üzerinde MS hastası var"

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Mart ayının “MS Farkındalık Ayı” olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün eski kurucularından Said Muhyi’yi anma gezisinde farkındalık etkinliği yaptı.

Etkinlik sırasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve MS Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Özay Tanözü MS hakkında bilgi verdi. Tanözü, MS’in santral sinir sistemini tutan bağışıklık sistemiyle ilintili olduğu kabul edilen kronik bir hastalık olduğunu belirterek, nedeni bilinmeyen MS’in tam bir tedavisi olmamakla birlikte, gidişatının tedavilerle büyük oranda yönetilebildiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta 300’ün üzerinde MS hastası olduğunu söyleyen Özay Tanözü, hastalığın özellikle kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görüldüğünü kaydetti.

Tanözü, Muhyi ailesine ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne de teşekkür ederek, sosyal sorumluluk bağlamında gösterdikleri hassasiyet için memnuniyet belirtti.