  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

KKTC'de 531 yeni vaka, 2 can kaybı

» »
KKTC'de 531 yeni vaka, 2 can kaybı
KKTC'de 531 yeni vaka, 2 can kaybı

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2022 korona tablosu şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.

227 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 97 kişi Gazimağusa, 57 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 531          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488         

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585     

Toplam Vaka Sayısı: 81.218           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Mühendisleri Odası Başkanı yeniden İyigün26 Mart 2022 Cumartesi 17:50
  • Cumhurbaşkanlığından Ekonomiyle İlgili Açıklama26 Mart 2022 Cumartesi 17:42
  • Kuaförler Birliği Başkanı Zamlara Karşı Birlikte Mücadele Çağrısında Bulundu26 Mart 2022 Cumartesi 17:40
  • Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı!26 Mart 2022 Cumartesi 17:34
  • Mustafa Naimoğulları yeniden Başkanlığa getirildi26 Mart 2022 Cumartesi 17:30
  • Bakan Ataoğlu, Mersin Gazilerini Kabul Etti.26 Mart 2022 Cumartesi 17:10
  • Elektrik kesintisi!26 Mart 2022 Cumartesi 17:08
  • GAÜ'den "Kıbrıs Sorununda Güncel Konular" başlıklı konferans26 Mart 2022 Cumartesi 16:39
  • Özçınar: Tiyatro Toplumlara, Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Dayanışma, Barış Ve Demokrasiyi Kazandırdı26 Mart 2022 Cumartesi 16:24
  • CTP reforma karşı!. Olmaz26 Mart 2022 Cumartesi 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti