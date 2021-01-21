KKTC'de bugün 10'u yerel 12 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2980 test yapıldı, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı , 21 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980 olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2980
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 376.585
Toplam Vaka Sayısı: 1983
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1734
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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