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KKTC'de bugün 10'u yerel 12 pozitif vaka

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Bakan Pilli: "Toplam 2980 test yapıldı, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı , 21 kişi taburcu edildi "
KKTC'de bugün 10'u yerel 12 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2980 test yapıldı, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı , 21 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980  olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2980 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 376.585

Toplam Vaka Sayısı: 1983 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1734

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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