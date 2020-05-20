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KKTC'de bugün: Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 193 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
KKTC'de bugün: Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 193 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalar ve gıda sektörü çalışanları, otel karantinasında olanlara yapıldığını açıkladı. 

Bakan Pilli'nin, 20 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 193  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.797

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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