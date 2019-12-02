KKTC'de 'Burger City'ler Burger King oluyor

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Kuzey Kıbrıs'ta ilk restoranını açtı.

Burger King, KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu. Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını 'Burger City'e çevirmişti. Bunun sebebinin ise Rum tarafının oluşturduğu uluslararası baskının olduğu iddia ediliyordu.

KKTC'deki ilgili şirketin Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi. Şubeler Türkiye'deki Burger King'e bağlı olacak.

Dünyaca ünlü fast-food zinciri Burger King, 1999 yılında Lefkoşa Ortaköy'de, bir süpermarketin yanına, Burger King adı, menüsü ve standartlarıyla ilk şubesini açtı. Marka, Güney Kıbrıs'taki Burger King temsilciliğinin baskıları sonucu adını değiştirdi ve 20 yıl boyunca, KKTC'de Burger City olarak hizmet verdi.