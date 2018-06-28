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KKTC’de çok sayıda kredi kartı iptal edildi

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Bletix'in veri tabanının hacklanması nedeniyle KKTC'de çok sayıda kredi kartının iptal edildiği öğrenildi...
KKTC’de çok sayıda kredi kartı iptal edildi

Türkiye’nin en büyük online bilet satış ve dağıtım şirketi Biletix'in veri tabanı hacklandı. Milyonlarca insanı ilgilendiren bu olay sonrası şifrelerin değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

2006 yılında Amerika'nın ve dünyanın en büyük bilet satış sistemlerinden Ticketmaster'a satılan Biletix, o günden beri Ticketmaster'ın veri tabanını ve sistemlerini kullanıyordu. Ticketmaster'ın hackerler tarafından saldırıya uğraması sonrası Türkiye'deki Biletix kullanıcılarının da verileri çalındı.

Inbenta Technologies tarafından sağlanan ve müşteri veri tabanlarının tutulduğu, çağır merkezi çalışanları tarafından da kullanınan uygulamaya yüklenen kötü amaçlı bir yazılım sayesinde gerçekleşen bu veri hırsızlığı endişe verici. Eğer ki sizin de kredi kartı bilgilerinizin bulunduğu bir Biletix hesabınız varsa derhal şifrenizi değiştirmeniz öneriliyor.

Biletix zaten şu ana kadar bütün kullanıcılarını mail yoluyla bilgilendirdi. Yine de şu ana değin konudan haberdar değildiyseniz buraya tıklayarak siteye giriş sağlayıp şifrenizi değiştirmeniz gerek.

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