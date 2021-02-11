KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha!

Yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Meliha Kadiroğlu bu sabah hayatını kaybetti.
KKTC'de toplam 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını ,45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
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