KKTC'de Covid'den bugün 2. ölüm! Covid19'dan 40 yaşında vefat ..

Corona virüsten KKTC'den bugün ikinci hasta hayatını kaybetti..
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Covid19 hastası 40 yaşındaki Salih Carka bugün hayatını kaybetti.
KKTC'de bugün hayatını kaybeden iki kişi ile birlikte koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 14’e yükseldi.
BU SABAH 13. KAYIP VERİLDİ
Bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Mehmet Ali Kahvecioğlu yaşamını yitirdi. Kahvecioğlu'nun bugün hayata gözlerini kapadığı öğrenildi.
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