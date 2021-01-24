  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

KKTC'de Covid'den bugün 2. ölüm! Covid19'dan 40 yaşında vefat ..

» »
KKTC'de Covid'den 2. ölüm! Covid19'dan 40 yaşında vefat ..
KKTC'de Covid'den bugün 2. ölüm! Covid19'dan 40 yaşında vefat ..

Corona virüsten KKTC'den bugün ikinci hasta hayatını kaybetti..

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Covid19 hastası 40 yaşındaki Salih Carka bugün hayatını kaybetti. 

KKTC'de bugün hayatını kaybeden iki kişi ile birlikte  koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 14’e yükseldi.

 

BU SABAH 13. KAYIP VERİLDİ

Bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Mehmet Ali Kahvecioğlu yaşamını yitirdi. Kahvecioğlu'nun bugün hayata gözlerini kapadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS’ten ek tedbirlere eleştiri: “Bazı çevreleri rahatsız etmemek için toplum kaosa sürükleniyor”24 Ocak 2021 Pazar 17:33
  • Bel-Sen’den Bütçede öngörülen Belediye Katkı Payına eleştiri24 Ocak 2021 Pazar 17:31
  • Girne Belediyesi Kumarhaneleri denetleyecek24 Ocak 2021 Pazar 17:25
  • Ekomomi Bakanı Arıklı, Alayköy Sanayi bölgesini ziyaret etti24 Ocak 2021 Pazar 17:23
  • Ek tedbirler alınıyor24 Ocak 2021 Pazar 16:56
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Balıkesir köyüne ziyarette bulundu24 Ocak 2021 Pazar 16:22
  • BEL-SEN’den bütçede öngörülen belediye katkı payına eleştiri24 Ocak 2021 Pazar 15:53
  • Alayköy'ü ziyaret ettiler.. Bu kez maske taktılar...24 Ocak 2021 Pazar 15:50
  • Kaplan’ın ölüm sebebi koah, Tekyaprak’ın kalp krizi24 Ocak 2021 Pazar 15:27
  • Kıbrıslı gazeteci hakkında Ankara'da soruşturma başlatıldı24 Ocak 2021 Pazar 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti