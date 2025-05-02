KKTC’de Hayat Durdu: Genel Grev ve Büyük Miting!

“Gericiliğe Geçit Yok” sloganıyla organize edilen genel grev ve eylem bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayatı durma noktasına getirdi.

Aralarında 100’ü aşkın sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin bulunduğu geniş katılımlı platform, hükümetin politikalarına tepki göstermek amacıyla bugün ülke genelinde genel greve gitti. Greve katılan kurumlarda çalışanlar sabah saatlerinden itibaren işbaşı yapmadı.

Organizatörler, grevin yalnızca bir uyarı niteliği taşımadığını, aynı zamanda laik, demokratik ve özgür bir toplum için kararlılık mesajı olduğunu vurguladı.

Tarihi Miting Saat 18:00’de Başlıyor

Gün boyunca sürecek grevin ardından, saat 18.00’de Lefkoşa’da son yılların en büyük kitlesel mitingi düzenlenecek. Mitingde toplumsal taleplerin yüksek sesle dile getirilmesi ve hükümete karşı güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor.

Eylemin barışçıl çerçevede gerçekleşmesi ve geniş katılım sağlaması amacıyla çağrılar yapılırken, yetkililerin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.