  • BIST 1.707,04
  • Altın 646,42
  • Dolar 10,8097
  • Euro 12,2734
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

KKTC'de tüp gaz hırsızlığı başladı!

» »
KKTC'de tüp gaz hırsızlığı başladı!
KKTC'de tüp gaz hırsızlığı başladı!

Tüp gaza yapılan zam sonrasında evlerdeki dolu tüpler çalınmaya başladı.

Akdoğan ve Lefkoşa'da yaşanan hırsızlık olaylarına vatandaş tepkili

Son yapılan zam ile birlikte 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 140 TL’ye yükselmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hak-Sen'den hükümete yeni öneri: Hükümet Ücretsiz Antijen Hakkını Haftada İki Yapmalı18 Kasım 2021 Perşembe 09:40
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?18 Kasım 2021 Perşembe 09:25
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 18 Kasım 2021 Perşembe18 Kasım 2021 Perşembe 09:11
  • Görevden alma ve atamalar yeninden başladı17 Kasım 2021 Çarşamba 20:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kemal Aşık’ın Vefatının 32 Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı17 Kasım 2021 Çarşamba 20:24
  • Halkın Partisi'nden Açıklama17 Kasım 2021 Çarşamba 20:20
  • Meteoroloji Uyardı!17 Kasım 2021 Çarşamba 20:14
  • Benzine Zam!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:55
  • REKOR VAKA SAYISI! 256’sı yerel 306 pozitif vaka!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:51
  • Vakalar Patladı!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti