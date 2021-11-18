KKTC'de tüp gaz hırsızlığı başladı!

Tüp gaza yapılan zam sonrasında evlerdeki dolu tüpler çalınmaya başladı.
Akdoğan ve Lefkoşa'da yaşanan hırsızlık olaylarına vatandaş tepkili
Son yapılan zam ile birlikte 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 140 TL’ye yükselmişti.
Tüp gaza yapılan zam sonrasında evlerdeki dolu tüpler çalınmaya başladı.
Akdoğan ve Lefkoşa'da yaşanan hırsızlık olaylarına vatandaş tepkili
Son yapılan zam ile birlikte 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 140 TL’ye yükselmişti.
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