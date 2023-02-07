KKTC'den 100 kişilik bir ekip daha Adıyaman'a gidiyor

Kıbrıs'tan Adıyaman'a giden ekibin çalışmaları devam ederken saat 12.30'da 100 kişilik bir ekibin daha Pegasus uçağıyla Adıyaman'a gideceği öğrenildi.
Adıyaman'da otel enkazında arama kurtarma çalışmaları zor şartlarda sürdürülüyor.
Kıbrıs'tan Adıyaman'a giden ekibin çalışmaları devam ederken saat 12.30'da 100 kişilik bir ekibin daha Pegasus uçağıyla Adıyaman'a gideceği öğrenildi.
Adıyaman'da otel enkazında arama kurtarma çalışmaları zor şartlarda sürdürülüyor.
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