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KKTC'den ikinci kurtarma ekibi de deniz yolu ile Adıyaman'a doğru yola çıktı

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Adıyaman’da bulunan ve depremde herhangi bir zarar görmeyen Canbulat Lisesi kafilemizi sağ salim ülkemize getirmiş bulunmaktayız.
KKTC'den ikinci kurtarma ekibi de deniz yolu ile Adıyaman'a doğru yola çıktı

Adıyaman’da bulunan ve depremde herhangi bir zarar görmeyen Canbulat Lisesi kafilemizi sağ salim ülkemize getirmiş bulunmaktayız.

Öte yandan Adıyaman’da bulunan yetkililerimizin yaptığı temasların ardından elde edilen teyid edilmiş verilere göre;

Deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenerek çöken diğer otelde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinde 24 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz ve 11 velimiz konaklıyordu.

Deprem sonrası otelde bulunan 3 velimiz ve 1 öğretmenimiz kendi çabaları ile çöken binadan hafif yaralarla çıkmayı başardılar. Sağlık durumları iyi.

Geriye kalan 24 Öğrencimiz, 3 öğretmenimiz ve 8 velimiz toplamda 35 vatandaşımız hala çöken binanın enkazı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Adıyaman’a gönderdiğimiz kurtarma ekipleri  çalışmalarını zorlu şartlarda yürütmeye devam ediyor.

İş makineleri de kurtama çalışmalarına destek veriyor.

Milli Eğitim Bakanımız, Adıyaman Valiliği ile daha çok insan gücü ve ek vinçler sağlanması için görüşmelerini sürdürüyor.

Deniz yolu ile Türkiye’ye az önce varan 8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil Savunma ekibimiz ve 7 personel bir araçtan oluşan AKUT ekibi de Adıyaman’a doğru yola çıkmış bulunuyor.

Bu ekibimizin de kısa bir süre içinde kurtarma çalışmalarına dahil olmasını bekleniyoruz.

Kamuoyuna düzenli ve doğru bilgi aktarımına devam edeceğiz.

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