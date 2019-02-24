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KKTC’den Türkiye’ye hellim satışına Mart ayında başlanıyor

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, KKTC’nden Türkiye’ye hellimin satışına 23 tonluk ilk sevkıyatla başlayacaklarını açıkladı.
KKTC’den Türkiye’ye hellim satışına Mart ayında başlanıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, KKTC’nden Türkiye’ye hellimin satışına  23 tonluk ilk sevkıyatla başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi KOOP-SÜT ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’de hellim peyniri satışına başlayacaklarını söyledi.

KKTC ile Türkiye arasındaki tarımsal ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Poyraz, bu kapsamda KKTC’ye gübre ve yem satışı yaptıklarını, gübreler konusunda eğitim verdiklerini aktardı.

Poyraz, yeni dönemde sulama sistemleri ve sera malzemelerine dönük çalışmalar da yapmayı planladıklarına işaret ederek, ticaretin karşılıklı olmasını istediklerini söyledi.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında KKTC’nin meşhur hellim peynirinin öne çıktığına dikkati çeken Poyraz, Türkiye’nin yurt dışından temin ettiği ürünlerde, bu ihtiyacı karşılama noktasında birinci tercihinin KKTC olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin ihtiyacı olan her türlü ürünün KKTC’den tedariki noktasında anlaşmaya varıldığını kaydeden Poyraz, Türkiye’ye hellimin getirilmesine 23 tonluk ilk sevkıyatla başlayacaklarını belirtti.

Türkiye’ye KKTC’nin helliminin getirilmesine Mart ayından itibaren başlanacağını söyleyen Poyraz, “hem anlaşmalı olduğumuz ve talep eden market zincirlerine hem de Tarım Kredi’nin kooperatif marketlerine bu ürünü vereceğiz. Ürünün üzerinde hem KOOP-SÜT’ün hem de Tarım Kredi’nin adı ve amblemi yer alacak” şeklinde konuştu.

Poyraz, hellimin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar konusunda ise Uluslararası pazardaki çalışmaların devam ettiğini, görüşmeler yapıldığını ve  talep olması halinde uluslararası pazara taşınacağını belirtti.

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