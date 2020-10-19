KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar bugün mazbatasını alacak

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 15.00’te Yüksek Adliye Kurulu’nda mazbatasını alacak.
Tatar, kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayınlanmasını izleyen gün Meclis’te ant içerek göreve başlayacak.
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 15.00’te Yüksek Adliye Kurulu’nda mazbatasını alacak.
Tatar, kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayınlanmasını izleyen gün Meclis’te ant içerek göreve başlayacak.
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