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KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. yıldönümü bugün Lefke’de de törenle kutlandı.
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. yıldönümü bugün Lefke’de de  törenle kutlandı.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı Önü’nde düzenlendi.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende daha sonra tören özel defteri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, 14. Mekanize Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Ömer Kartal, GKK’ndan Piyade Yarbay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürdü.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Ferdi Behlül, Kıbrıs Türkü’nün mücadele yılları hakkında bilgi vererek, verilen bu mücadelenin iyi bilinmesi gerektiğini ve Cumhuriyetin bu mücadelenin ödülü olduğunu kaydetti.

Kaymakamlık adına konuşan Lefke Gazi Lisesi Öğretmeni Melek Bertan da, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar Rum saldırılarına karşı direndiğini ifade ederek, bağımsız, özgürlük amacıyla kurulan KKTC’nin yaşatılacağını vurguladı.

Tören, şiirler okunmasının ardından tören birliklerinin resmi geçiti ile sona erdi.

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