KKTF Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı

KKTF tarafından düzenlenen 1. Kademe Antrenörlük Kursu ile TTF 12 Yaş Milli Takım kampı 30 Eylül – 4 Ekim 2023 tarihleri arasında Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor.
KKTF 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlenen uygulamalı antrenör programları ile kursa katılan katılımcılara yapılacak kurs sınavı ile sona erecek.
KKTF ve TTF 12 Yaş Milli Takım kampı 30 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor. KKTF ve TTF Milli Takım antrenörleri ile sporcularının katıldığı kamp programı sabah ve öğleden sonra düzenlenen antrenmanlar ile gerçekleşiyor.
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