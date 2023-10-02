  • BIST 8447.92
  • Altın 1620.786
  • Dolar 27.4578
  • Euro 28.9636
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

KKTF Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı

» »
KKTF Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı
KKTF Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı

KKTF tarafından düzenlenen 1. Kademe Antrenörlük Kursu ile TTF 12 Yaş Milli Takım kampı 30 Eylül – 4 Ekim 2023 tarihleri arasında Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor.

KKTF 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlenen uygulamalı antrenör programları ile kursa katılan katılımcılara yapılacak kurs sınavı ile sona erecek.  

KKTF ve TTF 12 Yaş Milli Takım kampı 30 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor. KKTF ve TTF Milli Takım antrenörleri ile sporcularının katıldığı kamp programı sabah ve öğleden sonra düzenlenen antrenmanlar ile gerçekleşiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir haftada 59 kaza, 33 yaralı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:29
  • Lefkoşa ve Girne'de Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:17
  • Yaralama ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:14
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek02 Ekim 2023 Pazartesi 12:13
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:12
  • İzinsiz Ateş Yakmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:11
  • Ercan'dan ülkeye giriş yaparken tutuklandı02 Ekim 2023 Pazartesi 12:09
  • 6 kaçak daha tutuklandı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:03
  • Erhan Arıklı: Yeni yolda KKTC'nin tanınması önceliklerimiz arasında02 Ekim 2023 Pazartesi 11:59
  • Ataoğlu: Geçmiş dönemde herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösterdi02 Ekim 2023 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti