KOAH'a Karşı Savaşan 12 Doğal Mucize

Akciğerlerdeki hava keselerinin iltihaplanması durumu olan KOAH’ın ilk sinyali öksürüktür. Genellikle 45 yaş üzeri sigara kullanan kişilerde görülme riski yüksektir. KOAH’a iyi gelen doğal çözümleri derledik. Şifa olsun!

Okaliptüs Yağı: Okaliptüs yağının nefesi rahatlatıcı etkisi hastaya şifa vermektedir. Nefes darlığı yaşatan bu hastalığa karşı yapılacak doğal tedavilerden biri okaliptüs yağını göğüs bölgesine sürmektir.

Ginseng: Akciğerleri rahatlatan ginseng çayı KOAH için de etkilidir. Hastalar nefes alırken çok zorlanırlar bu durumda ginsengden faydalanabilirler.

Zerdeçal: KOAH’ın meydana getirdiği etkileri hafifleten zerdeçal, öksürüğü keserek göğüs kafesinin rahatlamasına yol açar. Zerdeçalı gün içinde yemeklerinizde tüketebilir, çayı içerek şifa bulabilirsiniz.

Keçiboynuzu Pekmezi: Solunum yolunu temizleyen keçiboynuzu rahat nefes alınmasını sağlar. KOAH tedavisi için her sabah 1 kaşık keçiboynuzu pekmezi tüketilmelidir.

Tere: Akciğerlerdeki iltihabı temizleyen bir bitki olan taze tereyi öğünlerinizde tüketmeniz önerilmektedir. Öksürük krizlerini dindiren tere, bronşların da rahatlamasına fayda sağlar.

Hatmi Çiçeği: Akciğerleri temizleyici bir etkisi bulunan hatmi çiçeğini KOAH etkilerini azaltmak için gün içinde 1 fincan tüketebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayı, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerini sona erdirmektedir.

Ekinezya: Solunum hastalıklarına şifa olan ekinezya KOAH belirtilerini de hafifletmektedir. Akciğerin temizlenmesini sağlayan ekinezya ile kişi daha rahat nefes alabilir.

Kozalak Şurubu: Her gün aç karnına 1 kaşık doğal kozalak şurubu tüketilmesinin uzun vadede nefes açıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda kozalak şurubu bağışıklığı da güçlendirerek vücut direncini artırmaktadır.

Muz: Potasyum deposu olan muz akciğer fonksiyonlarını güçlendirici bir etkiye sahiptir. Mutluluk hormonunun salgılanmasını tetikleyen muz ile KOAH’ın yarattığı gerginlik de azaltılabilir.

Sarımsak: İltihapları temizleyen doğal bir besin olan sarımsak, hem hastalık semptomlarını hafifletir hem de hastalığa karşı doğal bir koruma sağlar. KOAH’dan dolayı yaşanan kuru öksürük ve nefes darlığı için çiğ sarımsak tüketebilirsiniz.

Zencefil: Hastalıktan korunmak için de zencefili öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Hastalığa yakalandıktan sonra doğal tedavilerden biri de zencefildir. Zencefil akciğerlerdeki iltihabı temizleyerek hastalığa karşı etkilidir.

SARAÇOĞLU’NDAN KOAH HASTALIĞI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ KÜR

Yulaf samanı, KOAH’ın bitkisel tedavisi için İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilmektedir. Kumarin yönünden zengin bir kaynak olan yulaf samanı KOAH şikayetlerini azaltmaktadır. Bu besin, yeşil yulaf olarak isimlendirilir ve yeşilken hasat edilmelidir. Yeşilken toplanan yulaf samanı 50 derecede kurutularak kahvaltıda tüketilir.