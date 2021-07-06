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Koç Holding'ten düşük karbon ekonomisi için bir adım daha

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Koç Holding, 2050 yılında karbon nötr olma yol haritası kapsamında G-20'nin Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün küresel destekçileri arasına katıldı.
Koç Holding'ten düşük karbon ekonomisi için bir adım daha

Koç Holding, 2050 yılında karbon nötr olma yol haritası kapsamında G-20'nin Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures-TCFD) küresel destekçileri arasına katıldı.

Holding açıklamasına göre, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü, iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve oluşabilecek fırsatların yönetilmesini, bu doğrultuda hedefler belirlenmesini ve şirketlerin elde ettikleri ilerlemeyi paydaşlarıyla paylaşmalarını hedefliyor.

Koç Topluluğu olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını ‘Geleceğe. Birlikte’ stratejisi çerçevesinde yönettiklerini vurgulayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak işimizi büyütürken, insanı odağına alan, dünyayı ve toplumu gözeten bir yaklaşımla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Topluluğumuzun düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda bu görev gücünün ortaya koyduğu çerçevenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İçinde bulunduğumuz kültürel dönüşüm sürecinde iklim değişikliği ile ilgili attığımız her adımda Topluluğumuzu küresel liderler arasına taşıyacak çalışmaları hayata geçirmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARIMIZI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine koyduğu, aynı zamanda dijital dönüşümü hızlandıracak ve rekabetçi üstünlük sağlayacak bir ekonomik büyüme modeli olarak konumlandırdığı Yeşil Mutabakat’ı yakından ettiklerini belirten Çakıroğlu, "Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan ESG alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak ‘Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket olduktan sonra, şimdi de İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nde yer alarak bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, “Önümüzdeki dönemde detaylarını kamuoyu ile paylaşacağımız karbon dönüşüm yolculuğumuzun stratejik parçalarından birini Koç Topluluğu düzeyinde iklim değişikliği odağındaki risk ve fırsatları dikkate alarak ortaya koyacağımız hedefler oluşturacak. Bu süreçte TCFD olarak bilinen ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün belirlediği küresel çerçeveyi önemli rehberlerimizden biri olarak alacağız” dedi.

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