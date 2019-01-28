Kolej Giriş Sınavı 1. Basamakta KKTC ikincisi Elmaz Eryaman

Kolej Giriş Sınavı 1. Basamakta KKTC ikincisi olan Elmaz Eryaman ve ailesi gazetemize konuştu Levent Koleji öğrencisi olan Elmaz Eryaman, sınavın çok zor olmadığını, her çocuğun çalıştıktan sonra başarılı olabileceğini söyledi.

Kolej Giriş Sınavı 1. Basamakta KKTC ikincisi olan Elmaz Eryaman ve ailesi gazetemize konuştu Levent Koleji öğrencisi olan Elmaz Eryaman, sınavın çok zor olmadığını, her çocuğun çalıştıktan sonra başarılı olabileceğini söyledi.

Elmaz’ın annesi Arkeolog Seda Eryaman, sınav döneminin zor bir süreç olduğunu ve böyle bir durumda anne babaların kendilerinden ödün vermeleri gerektiğini, stres yönetimini iyi yaptıkları zaman bunun çocuklarına katkısı olacağını söyledi.

Elmaz’ın babası Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Eryaman ise, ailelerin çocuklarını sınav dönemlerinde kesinlikle normal hayattan koparmamaları gerektiğini, sürekli ders çalıştırmanın ve ders çalışmaya zorlamanın yanlış olduğunu, çocukların sevdiği şeylerle de ilgilenmeleri gerektiğini ve velilerin çocuklara baskı yapmamaları gerektiğini söyledi.

KKTC ikincisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Elmaz Eryaman insanlara yardım etmeyi sevdiği için ileride doktor olmayı istediğini söyledi.