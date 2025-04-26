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KOOP BANK İştiraki Binboğa'da neler oluyor?

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Çeler: Emekçiler ve kurumlar, beceriksiz ve liyakatsiz yöneticiler yüzünden mağdur oluyor
KOOP BANK İştiraki Binboğa'da neler oluyor?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Zeki Çeler, beraberindeki partililerle birlikte Binboğa Yem Fabrikası ve Koop-Gaz’ı ziyaret ederek, yaşanan durumu yakından inceledi, mağdur edilen emekçilerle görüştü

Çeler: Emekçiler ve kurumlar, beceriksiz ve liyakatsiz yöneticiler yüzünden mağdur oluyor

Liyakatsiz ve beceriksiz yönetimler ve özellikle bu kurumları elinde bulunduran Demokrat Parti (DP) tarafından batma noktasına getirilen Binboğa Yem Fabrikası ve Koop-Gaz’ı ziyaret eden Çeler, yetkililer ve çalışanlarla görüştü, sorunlarını dinledi.

Çeler, maaşların dahi ödenemez duruma geldiği fabrikada, emekçilerin hala çalıştıklarını ancak yarınını dahi göremeyecek durumda olduğunu söyleyerek, “Liyakat olmayan ve özerkleştirilmemiş kurumlar finansal olarak batmakla yüz yüze kalıyor, emekçi de her defasında bu durum yüzünden mağdur oluyor” dedi.

“Sorunların çözümü için baskı unsuru oluşturacağız”

Unutulmaması gerekenin; bu kurumları bu hale getirenlerin her seçim dönemi yeniden seçilmesi sorunu olduğunu belirten Çeler, herkesin elini taşının altına koyması, gerçekleri görmesi gerektiğini, kendilerinin bu gerçekleri dile getirmekten hiç çekinmediklerini hatırlattı.

Çeler, “Biz hükümette olduğumuz dönemde liyakate ne kadar önem verdiğimizi gösterdik. Bu liyakatsiz ve sorumsuzların kurumları kendi bahçeleri gibi görmelerine karşı mücadele edebilmek için çalışıyoruz. Ayrıca buradaki sorunlarla ilgili tüm hükümet yetkililerini ve sendikayı da arayıp, bizzat görüşecek ve harekete geçmeleri için baskı unsuru oluşturacağız” dedi.

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