KOOP-SÜT, sütte indirime; süt ürünlerinde zam yoluna gitti: İşte yeni fiyatlar

Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (KOOP-SÜT), süt fiyatlarında indirime, süt ürünleri fiyatlarında ise zam yoluna gitti

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, küresel salgın Koronavirüsün, bütün dünyada olduğu gibi, KKTC ekonomisinde de olumsuz etkilere neden olduğunu, bu anlamda Kıbrıs Türk halkının, süt ve süt ürünlerinin alımını bir nebze olsun kolaylaştırılması amacıyla, fiyatlarda indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de yaratmış olduğu ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerin, halkın alım gücüne de yansıdığuını, Kıbrıs Türk halkı’nın her zaman yanında olan özdeğer kuruluşu Koop-Süt’ün de bu sürece katkı sağlamak ve halkın süt ve süt ürünlerinin tüketimine katkıda bulunmak adına böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Erişmen ayrıca, süt rezervinin yüksek miktarlarda olduğuna da dikkati çekerek, fiyat indirimi kararı ile birlikte, süt satışını arttırmayı da hedeflediklerini belirtti.

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