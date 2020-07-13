  • BIST 116.692
  • Altın 398,823
  • Dolar 6,8592
  • Euro 7,7593
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

KOOP-SÜT, sütte indirime; süt ürünlerinde zam yoluna gitti: İşte yeni fiyatlar

» »
KOOP-SÜT, sütte indirime; süt ürünlerinde zam yoluna gitti: İşte yeni fiyatlar
KOOP-SÜT, sütte indirime; süt ürünlerinde zam yoluna gitti: İşte yeni fiyatlar

Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (KOOP-SÜT), süt fiyatlarında indirime, süt ürünleri fiyatlarında ise zam yoluna gitti

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, küresel salgın Koronavirüsün, bütün dünyada olduğu gibi, KKTC ekonomisinde de olumsuz etkilere neden olduğunu, bu anlamda Kıbrıs Türk halkının, süt ve süt ürünlerinin alımını bir nebze olsun kolaylaştırılması amacıyla, fiyatlarda indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de yaratmış olduğu ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerin, halkın alım gücüne de yansıdığuını, Kıbrıs Türk halkı’nın her zaman yanında olan özdeğer kuruluşu Koop-Süt’ün de bu sürece katkı sağlamak ve halkın süt ve süt ürünlerinin tüketimine katkıda bulunmak adına böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Erişmen ayrıca, süt rezervinin yüksek miktarlarda olduğuna da dikkati çekerek, fiyat indirimi kararı ile birlikte, süt satışını arttırmayı da hedeflediklerini belirtti.

YENİ FİYATLAR ŞÖYLE:

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılması için 26 Temmuz’da eylem yapılacak13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:12
  • Sahra Çölü'nden ABD'ye kadar giden devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:11
  • İskele Belediyesi Onlıne Ödeme Sistemi Devrede13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:09
  • Ülkeye izinsiz girişler devam ediyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:05
  • Kıb-Et’ten '5 Temmuz' açıklaması: “Denetimsizliğin üzeri örtülmeye çalışılıyor”13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:47
  • Özersay:Güney Kıbrıs’ın yaklaşımı ekonomimizi hedef alan bir yaklaşımdır13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:37
  • KTOEÖS'ten ŞOK eylem13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:15
  • İnönü Şehitleri Dün Akşam Anıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:52
  • Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde YYK bütçesi var13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:44
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?13 Temuz 2020 Pazartesi13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti