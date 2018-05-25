  • BIST 101.090
  • Altın 200,828
  • Dolar 4,7878
  • Euro 5,6116
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Koopbank’ın düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı

» »
Koopbank’ın düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı
Koopbank’ın düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması ödül töreni bugün Koopbank’ın yeni Genel Müdürlük Binası’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımı ile gerçekleşti. Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman konuşma yaptı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılan “Üret, Tanıt, Kazan” konulu ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik yarışmaya 130 ilkokul öğrencisi katıldı.

ATAMAN
Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman “üret tanıt kazan” konulu kompozisyon yarışmasında öğrencilerin ilginç ve dikkat çekici düşüncelerini paylaştıklarını söyleyerek, hayal güçlerinin güçlü olduğunu belirtti. 
Kooperatifçiliğin eşitlik, adalet, demokrasi, dayanışmadan oluşan bir yapısı bulunduğunu dile getiren Ataman, kompozisyon yarışması ile farkındalık yaratmayı ve kooperatifçiliğin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti. 
Ataman yarışmada derece alan kompozisyonların içeriğine de yer verdiği konuşmasında, katkı koyan herkese teşekkür etti. 

ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kooperatifçiliğin ülke için öneminin büyük olduğunu söyleyerek, 60’lı yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklerin ayakta kalabilmesinde büyük yeri olduğunu belirtti. Özyiğit, kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini söyleyerek, öğrencilerin hazırladığı eserlerin anlamlı ve güzel olduğunu kaydetti. Ekonomik sıkıntıları aşmanın yolunun daha çok üretmek ve çalışmak olduğunu belirten Özyiğit, üretilenleri tanıtmak ve ülkeyi daha emin adımlarla geleceğe hazırlamak gerektiğini söyledi. 

ÖDÜLLER 
Yarışmada birinciliği TED Koleji’nden Bengisu Düzgün’ün “Işıklı Kumbara” , ikinciliği Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan Gökçe Erden’in “Başarının verdiği mutluluk” ve üçüncülüğü ise Yakın Doğu İlkokulu’ndan Tansel Şık’ın “Çalış, Üret, Kazan” isimli kompozisyonu aldı. Üç ilkokul öğrencisine mansiyon ödülünün verildiği yarışmada, dört öğrenci ise Koopbank Özel Ödülü’ne layık görüldü. Melis Erkmen (English School of Kyrenia), Ali Uyar (Polatpaşa İlkokulu) ve Meryem Aşan (Şehit Yalçın İlkokulu) mansiyon ödülü; Tuana Öztürk (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Leyli Babanazarova (Gelibolu İlkokulu), Fatma Şişik (Karaoğlanoğlu İlkokulu) ve Çağan Efe Kılıç (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) Koopbank Özel Ödülü aldı. Ödül töreninde kompozisyon yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım sertifikasının yanı sıra anı hediyeleri verilirken, kazanan tüm okullara ve yarışmacılara plaket takdim edildi. İlkokul öğrencilerinin üretim, tanıtım ve kazancı kompozisyonlarına yansıttığı yarışmada, üretim bilincinin ilkokullar arasında yerleşmesi hedeflendi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik” protokolünü belediye başkanı adaylarının imzasına açtı25 Mayıs 2018 Cuma 10:03
  • Mesarya’nın bazı köylerinde yarın kısa süreli elektrik kesintisi olacak25 Mayıs 2018 Cuma 09:30
  • “Avrupa Günü” Selimiye Meydanı’nda kutlanacak25 Mayıs 2018 Cuma 09:25
  • O "profesör "hakkında soruşturma başlatıldı!25 Mayıs 2018 Cuma 09:17
  • CAS, Çelebi’ye mi veriliyor?25 Mayıs 2018 Cuma 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!25 Mayıs 2018 Cuma 07:45
  • ANASTASİADİS'TEN GUTERRES ÇERÇEVESİNE EVET25 Mayıs 2018 Cuma 06:45
  • KKTC'de o yargıç görevinden istifa etti,"Mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok. "'24 Mayıs 2018 Perşembe 21:45
  • Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir: "TAK bize sansür uyguluyor"24 Mayıs 2018 Perşembe 17:39
  • Serdar Denktaş yeniden hastaneye kaldırıldı24 Mayıs 2018 Perşembe 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti