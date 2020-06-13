Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Lefkoşa Mağusa anayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Araç sürücüsü yolda daha önceden telef olan köpeği ezmemek için manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu

Polisten yapılan açıklamaya göre,.Lefkoşa Mağusa anayolu'nda dün saat 22:30 sıralarında EU 484 plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinden doğu istikametine doğru kullanan Süleyman Koray ŞAHAN (E-25 ) seyretmekte olduğu yolun birinci kilometrelerine geldiğinde yol içerisinde önceden telef olmuş olarak bulunan köpeğe çarpmamak için sola direksiyon kırdığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak toprak sete çarparak bir takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde ön kısmı güney istikametine bakar bir şekilde durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Çağrı YILMAZ (E-22) kaldırılmış olduğu L.D.Hastahanesi acil serviste ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu.