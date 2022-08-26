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Korkmazhan: Çünkü aslında yaşanan taciz, sömürü, şiddet, kötü muamele ve ırkçılıktır.

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"Yalan mı? Değil! Hatta ayrımcılık diyerek kibar da davranmışlar. Çünkü aslında yaşanan taciz, sömürü, şiddet, kötü muamele ve ırkçılıktır."
Korkmazhan: Çünkü aslında yaşanan taciz, sömürü, şiddet, kötü muamele ve ırkçılıktır.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Ürdün ve Nijerya hükümetleri, vatandaşlarına Kıbrıs'ın kuzeyine seyahat etmemeleri ve eğitim için kayıt yapmamaları çağrısında bulundu. Gerekçeleri ise ayrımcılık yapılması ve yaşanan insan ticareti süreci.

Yalan mı? Değil! Hatta ayrımcılık diyerek kibar da davranmışlar. Çünkü aslında yaşanan taciz, sömürü, şiddet, kötü muamele ve ırkçılıktır.

Özellikle insan ticareti süreci üzerinde durulması gereken bir konu.

Birçok üniversite öğrenci kaydı ve para karşılığında insan ticaretinin üssü konumunda.

Üniversiteler her yıl ne kadar öğrenci tarafından tercih edildikleri ile övünüyorlar.

Kayıt yaptıran ancak sonrasında ortadan kaybolan öğrenci sayısını da açıklarlar ise insan ticaretinin korkunç boyutu ortaya çıkacaktır.

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