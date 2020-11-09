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Korkmazhan, Halka 10 Kasım Yürüyüşüne Katılma Çağrısında Bulundu

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Demokrasi ve İrade Platformu tarafından 10 Kasım Salı günü düzenlenecek olan Demkorasi ve İrade yürüyüşünü desteklediklerini belirterek, halka katılım çağrısında bulundu.
Korkmazhan, Halka 10 Kasım Yürüyüşüne Katılma Çağrısında Bulundu

Demokrasi ve İrademiz için Yürüyoruz!

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahale ve usulsüzlükler ile Kıbrıslı Türk toplumunun iradesinin tecelli etmesinin engellendiğini kaydeden Korkmazhan, müdahalelerin seçimler sonrasında da devam ettiğine dikkat çekerek, demokrasi ve Kıbrıslı Türk toplumunun kendi kendini yönetme ve kendi kararlarını alma hakkının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Kıbrıslı Türk siyasi yaşamının bir çok müdahale örnekleri ile dolu olduğuna, yaşananların bir ilk olmadığına dikkat çeken Korkmazhan, “ancak son dönemde yaşanan müdahalelerin eşi benzeri bulunmamaktadır. Kıbrıs sorununu Türkiye iç siyasetinde şahsi iktidarı için malzeme yapmak ve ilhak politikasını gündeme getirmek isteyen Erdoğan, Kıbrıslı Türk toplumunun iradesi ile seçilenleri müdahale ile engellemekte ve yaptığı siyasi atamalar ile oldu bitti yaratmaya çalışmaktadır” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumu ve demokrasi güçlerinin müdahaleleri ve siyasi atamaları asla kabul etmeyeceğini, toplumsal irade, demokrasi ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini vurgulayan Korkmazhan, müdahalelere karşı toplumsal irade ve demokrasiden yana olan herkesi 10 Kasım Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ne katılmaya çağırdı.

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