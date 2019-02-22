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Korku filmi kilo aldırıyor

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ABD'deki Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, korku filmi izleyenlerin kilo alma eğiliminde olduğunu gösterdi.
Korku filmi kilo aldırıyor

 

ABD'deki Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, korku filmi izleyenlerin kilo alma eğiliminde olduğunu gösterdi. Çalışmada, şiddet ve korku içeren filmlerin insanları stres altına soktuğu, gergin hale getirdiği ve insanların bu duyguları atıştırarak örtmeye çalıştığı belirtildi. Romantik komedi ve biyografik filmlerdeyse izleyicilerin aynı tepkileri göstermediği, çikolata ve cips gibi atıştırmalıklara yönelmediği anlaşıldı. Daha önce gerçekleştirilen başka bir araştırma da şiddet içeren video oyunlarının insanın iştahını artırdığını göstermişti.

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